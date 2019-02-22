Son Dakika Haberleri: Ab, ABD Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor

Ab, ABD Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor

54 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den otomobil ithalatına vergi koyması durumunda, misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Ab, ABD Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den otomobil ithalatına vergi koyması durumunda, misilleme yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre AB, Trump'ın olası hareketine misilleme olarak, aralarında Caterpillar Inc., Xerox Corporation and Samsonite International S.A. gibi şirketlerin de bulunduğu birçok ABD şirketinin ürettiği ürünlerin ithalatına vergi koyma konusunu gündemine almayı planlıyor.

AB'nin konuya yakın bir üst düzey yetkilisine dayandırılan habere göre, AB misilleme olarak, ABD'de üretilen kamyonlar, makinalar ve valizlerin ithalatına gümrük vergisi koyacak.

AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom, bugün erken saatlerde, daha önce bazı AB liderlerinin de dile getirdiği gibi, ABD'nin olası ithalat vergisi uygulamasına karşılık verileceğini söyledi. Malmstrom, Brüksel'in çok yakında, ABD ile görüşmeler yapma konusunda bir karar alacağını da ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:58 Kaynak: DHA

Donald Trump, Avrupa Birliği, Ekonomi
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