AB'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı - Son Dakika

AB'den 6 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı

15.10.2020 17:22
AB'den 6 Rus yetkiliye

Avrupa Birliği (AB), zehirlendiği açıklanan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ardından 6 üst düzey Rus yetkiliye ve bir araştırma enstitüsüne yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği (AB), zehirlendiği açıklanan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ardından 6 üst düzey Rus yetkiliye ve bir araştırma enstitüsüne yaptırım uyguladı.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Avrupa'dan Rusya'ya yönelik baskı artıyor. Avrupa Birliği (AB) 6 üst düzey Rus yetkili ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasaklarının ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı. AB Dışişleri Bakanları, Pazartesi günü gerçekleştirdikleri toplantıda yaptırım konusunda uzlaşıya varmıştı.

Yaptırım uygulananlar arasında Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Alexei Krivoruchko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Remsilcisi Sergei Menyailo, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko'nun bulunduğu bildirildi.

AB tarafından yapılan açıklamada, "Navalny'nin zehirlendiği sırada gözetim altında olduğu dikkate alındığında zehirlenmenin ancak Federal Güvenlik Servisi'nin katılımıyla mümkün olduğu sonucuna varmak makul" ifadeleri kullanıldı. Yaptırımların "kimyasal silahların kullanımına" karşı koyma planının bir parçası olduğu belirtildi. - MOSKOVA

Alexei Navalny, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den 6 Rus yetkiliye 'Navalny' yaptırımı - Son Dakika


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