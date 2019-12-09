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AB'den batarya teknolojilerine milyarlarca euroluk yardıma onay
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar euroluk devlet yardımına onay verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3,2 milyar euroluk devlet yardımına onay verdi.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, batarya teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç'in, projelere gelecek yıllarda yaklaşık 3,2 milyar euro fon sağlamasının onaylandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:59
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