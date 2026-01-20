AB'den İran'a Yeni İhracat Yasağı Önerisi - Son Dakika
AB'den İran'a Yeni İhracat Yasağı Önerisi

20.01.2026 20:31
AB Komisyonu, İran'ın füze ve dron teknolojilerine yönelik yeni ihracat yasakları önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın füze ve dron üretiminde kullanabileceği teknolojilere yönelik yeni ihracat yasağı önerisinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki protestocularla dayanışma mesajı verdi.

AB'nin insan hakları ihlalleri, nükleer çalışmalar ve Rusya'ya destek gerekçeleriyle İran'a yönelik yaptırımlarının bulunduğunu hatırlatan von der Leyen, "Bugün, kritik öneme sahip dron ve füze teknolojilerinin ihracatını yasaklamayı öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la birlikte Tahran'a yönelik başka yaptırım önerileri hazırlamaya devam ettiklerini aktardı.

Kallas da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda İran'daki gösterilerin ele alındığı oturumda yaptığı konuşmada, önerilen yeni yasağın dron ve füze üretiminde kullanılabilecek bileşenleri kapsadığını belirterek "Bu, İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığını besleme kabiliyetini daha da sınırlayacaktır." dedi.

Ayrıca Kallas, bazı milletvekillerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine eklenmesi çağrıları üzerine bu seçeneğin masada olduğunu ancak bütün üye ülkelerin bunu desteklemediğini söyledi.

AB'nin İran bağlamında eski İranlı bakanlar ve güvenlik güçleri üyeleri dahil 230'dan fazla kişi ve 40'dan fazla kuruluşa karşı yaptırımları bulunuyor.

Komisyonun yeni ihracat yasağı önerisinin uygulamaya girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
