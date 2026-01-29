AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar

29.01.2026 10:32
AB, İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak ve Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " İran'a yeni yaptırımlar uyguluyoruz ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu da terörist listesine alacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanlar Konseyi öncesinde basın mensuplarına yaptığı kapı önü açıklamasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasına değindi. Kallas, "İran'a yeni yaptırımlar uyguluyoruz ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu da terörist listesine alacağımızı tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

