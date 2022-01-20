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AB'den İsrail'e Filistinlileri evlerinden çıkarmayı ve yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı - Son Dakika

AB'den İsrail'e Filistinlileri evlerinden çıkarmayı ve yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı

20.01.2022 01:58
AB'den İsrail'e Filistinlileri evlerinden çıkarmayı ve yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) İsrail'den, Filistinlileri evlerinden tahliye etme, evleri yıkma ve yeni yasa dışı yerleşimler inşa etme faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) İsrail'den, Filistinlileri evlerinden tahliye etme, evleri yıkma ve yeni yasa dışı yerleşimler inşa etme faaliyetlerini durdurmasını istedi.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde on yıllardır yaşayan Filistinlileri evlerinden tahliye etmeye devam etmesinin, sahadaki tansiyonu yükseltme ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da endişe verici biçimde artan sayıda yıkım ve tahliye eğilimine katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada İsrail'in 17 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki toprakları içeren "Aşağı Su Kemeri Planı" için Har Homa ve Givat Hamatos arasında 1450'den fazla yeni yerleşim inşa planı kararı aldığı anımsatılarak, "AB, İsrail'i, Kudüs'ün her iki devletin gelecekteki başkenti olma olasılığını daha da baltalayacak bu planı ve tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırıyor." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yerleşimin genişletilmesi, yıkımlar ve tahliyeler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Gerginliği artırıyorlar, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit ediyorlar ve kalıcı bir barış umutlarını azaltıyorlar. AB, barış sürecinin yeniden başlatılmasına giden yolun bir an önce açılması için taraflara tam destek vermeye hazırdır."

İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin Filistinli Salihiye ailesinin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evleri hakkındaki istimlak kararı üzerine dün sabah önce aile fertlerini gözaltına almış, ardından belediye ekiplerince evin yıkımı gerçekleştirilmişti.

İsrail, uluslararası tepkilere rağmen, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çabasıyla çok sayıda Filistinlinin evini yıkmayı sürdürüyor.

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Avrupa Birliği, Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e Filistinlileri evlerinden çıkarmayı ve yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'den İsrail'e Filistinlileri evlerinden çıkarmayı ve yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı - Son Dakika
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