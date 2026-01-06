AB'den İsrail'e STK'lerle İnsani Yardım Çağrısı

Avrupa Birliği (AB), " İsrail'i, Filistin'de ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardım ulaştırabilmeleri için uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyet göstermesine izin vermeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Filistin'de uluslararası STK'lerin kayıt sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği hatırlatılırken, kış şartlarının başlamasıyla birlikte Filistinlilerin güvenli barınaktan yoksun şekilde şiddetli yağışlara ve soğuğa maruz kaldığı ifade edildi.

Çocukların hala okula gidemediği, sağlık tesislerinin ise son derece sınırlı personel ve ekipmanla neredeyse işlevsiz durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, AB'nin, "Gazze Çatışmasını Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığı anımsatıldı.

Gazze ve genelinde, geniş ölçekte, hızlı, güvenli, engelsiz biçimde insani yardım ulaştırılmasının ve bu yardımın sürdürülebilir şekilde dağıtılmasının gerekliliğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda İsrail'e, STK'lerin kayıt altına alınmasına ilişkin yasayı mevcut haliyle uygulamama çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

"STK'lerin faaliyet göstermesine izin verilmeli"

Açıklamada, "İsrail'i, Filistin'de ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardım ulaştırabilmeleri için uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeye çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

Söz konusu STK'ler olmadan Gazze'de daha fazla can kaybını önlemek için gerekli ölçekte insani yardımın ulaştırılmasının mümkün olmadığı dile getirilen açıklamada, "Yardımın gerekli hızda, güvenlikte ve ölçekte ulaştırılabilmesi için uluslararası STK'lerin öngörülebilir ve sürdürülebilir biçimde faaliyet gösterebilmesi şarttır. Aksi takdirde hayat kurtarıcı yardım, ihtiyaç sahiplerine ulaşamaz." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, sivillere yönelik insani yardımın ulaştırılması ve temel hizmetlerin sunulmasının erişime bağlı olduğu belirtilerek," Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, çatışmanın tüm tarafları, ilkeli insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermek ve bunu kolaylaştırmakla yükümlüdür." mesajı paylaşıldı.