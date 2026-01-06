AB'den İsrail'e STK'lerle İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den İsrail'e STK'lerle İnsani Yardım Çağrısı

06.01.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Filistin'e yardım için uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin verilmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB), " İsrail'i, Filistin'de ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardım ulaştırabilmeleri için uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyet göstermesine izin vermeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Filistin'de uluslararası STK'lerin kayıt sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği hatırlatılırken, kış şartlarının başlamasıyla birlikte Filistinlilerin güvenli barınaktan yoksun şekilde şiddetli yağışlara ve soğuğa maruz kaldığı ifade edildi.

Çocukların hala okula gidemediği, sağlık tesislerinin ise son derece sınırlı personel ve ekipmanla neredeyse işlevsiz durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, AB'nin, "Gazze Çatışmasını Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığı anımsatıldı.

Gazze ve genelinde, geniş ölçekte, hızlı, güvenli, engelsiz biçimde insani yardım ulaştırılmasının ve bu yardımın sürdürülebilir şekilde dağıtılmasının gerekliliğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda İsrail'e, STK'lerin kayıt altına alınmasına ilişkin yasayı mevcut haliyle uygulamama çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

"STK'lerin faaliyet göstermesine izin verilmeli"

Açıklamada, "İsrail'i, Filistin'de ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardım ulaştırabilmeleri için uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeye çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

Söz konusu STK'ler olmadan Gazze'de daha fazla can kaybını önlemek için gerekli ölçekte insani yardımın ulaştırılmasının mümkün olmadığı dile getirilen açıklamada, "Yardımın gerekli hızda, güvenlikte ve ölçekte ulaştırılabilmesi için uluslararası STK'lerin öngörülebilir ve sürdürülebilir biçimde faaliyet gösterebilmesi şarttır. Aksi takdirde hayat kurtarıcı yardım, ihtiyaç sahiplerine ulaşamaz." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, sivillere yönelik insani yardımın ulaştırılması ve temel hizmetlerin sunulmasının erişime bağlı olduğu belirtilerek," Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, çatışmanın tüm tarafları, ilkeli insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişine izin vermek ve bunu kolaylaştırmakla yükümlüdür." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e STK'lerle İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:48:31. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den İsrail'e STK'lerle İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.