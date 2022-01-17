AB'den İsrail'in evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Filistinli aileye destek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilciliği, İsrail polisinin evinden zorla çıkarmaya çalıştığı ve buna karşı gaz tüplerini alarak çatıya çıkan Filistinli Salihiye ailesine ilişkin mesajında "tahliyelerin yasa dışı olduğunu" belirtti.

AB Kudüs Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te evinden zorla çıkarmaya çalıştığı Filistinli aileye destek verildi.

Açıklamada, AB ve AB ülkelerinden temsilcilerin, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkarılma girişimine karşı yanlarına gaz tüplerini alarak çatıya çıkan Filistinli Mahmud Salihiye ve ailesinin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Durumun yatışması ve barışçıl bir çözüm aranması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası hukuka aykırı tahliyeler ve yıkımlar büyük ölçüde barış ümitlerinin altını oyuyor ve sahadaki gerilimi tırmandırıyor." ifadelerine yer verildi.