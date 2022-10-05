AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı

05.10.2022 14:16
AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak eden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak eden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı.Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde uzlaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesine cevaben alınan kararı, AB Konseyi Dönem Başkanlığı duyurdu.

Çek Dönem Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırım paketinin nihai onay prosedüründen geçeceğive herhangi bir itiraz olmadığı takdirde 6 Ekim Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu, AB'nin Şubat'taki işgalin ardından Rusya'yı hedef alan sekizinci yaptırım paketi olacak.

Paketin içeriği

Yapılan açıklamaya göre, üzerinden anlaşılan yaptırım paketi, Rus petrolünün üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasında tavan fiyat uygulanmasını öngörüyor.

İthalat yasağı listesine kağıt, plastik ve sigara gibi ürünlerin de eklenmesini içeren paket, Rus kuruluşlarına bilgi teknolojisi, mühendislik ve hukuk hizmetleri sunulmasını da yasaklıyor.

Paket ayrıca, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Herson ve Zaporijya rejimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini içeriyor.

İlhak süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ukrayna topraklarının ilhakına ilişkin parlamentoda kabul edilen yasa tasarısını imzaladı. Böylece Rusya'da Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak süreci tamamlanmış oldu.

Rusya'nın ilhak ettiği dört bölge, Ukrayna'nın uluslararası hukukça tanınan topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bu dört bölgede referandumlar düzenlemişti. Tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Batılı hükümetler ve Kiev, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttikleri bu referandumların cebirle düzenlendiğini ve temsil özelliği taşımadığını ifade ediyor.

DW/CÖ,EC

YORUMLAR
500
AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere ABD Savunma Müşteşarı: Ukrayna, Herson'da Rusya'yı Dinyeper nehrinin batısından çıkarmayı hedefliyor ABD Savunma Müşteşarı: Ukrayna, Herson'da Rusya'yı Dinyeper nehrinin batısından çıkarmayı hedefliyor
Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement