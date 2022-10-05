AB'den Rusya'ya ilhak yaptırımı

Avrupa Birliği, Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak eden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı.Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde uzlaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesine cevaben alınan kararı, AB Konseyi Dönem Başkanlığı duyurdu.

Çek Dönem Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırım paketinin nihai onay prosedüründen geçeceğive herhangi bir itiraz olmadığı takdirde 6 Ekim Perşembe gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu, AB'nin Şubat'taki işgalin ardından Rusya'yı hedef alan sekizinci yaptırım paketi olacak.

Paketin içeriği

Yapılan açıklamaya göre, üzerinden anlaşılan yaptırım paketi, Rus petrolünün üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasında tavan fiyat uygulanmasını öngörüyor.

İthalat yasağı listesine kağıt, plastik ve sigara gibi ürünlerin de eklenmesini içeren paket, Rus kuruluşlarına bilgi teknolojisi, mühendislik ve hukuk hizmetleri sunulmasını da yasaklıyor.

Paket ayrıca, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Herson ve Zaporijya rejimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini içeriyor.

İlhak süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ukrayna topraklarının ilhakına ilişkin parlamentoda kabul edilen yasa tasarısını imzaladı. Böylece Rusya'da Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak süreci tamamlanmış oldu.

Rusya'nın ilhak ettiği dört bölge, Ukrayna'nın uluslararası hukukça tanınan topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bu dört bölgede referandumlar düzenlemişti. Tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Batılı hükümetler ve Kiev, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttikleri bu referandumların cebirle düzenlendiğini ve temsil özelliği taşımadığını ifade ediyor.

DW/CÖ,EC