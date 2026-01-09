AB'den Suriye'ye Destek Ziyareti - Son Dakika
Dünya

AB'den Suriye'ye Destek Ziyareti

09.01.2026 13:39
AB liderleri, Suriye'de yeniden yapılanma için destek sözü verdi, umut vurgusu yapıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabında paylaşımda bulunan von der Leyen, "Onlarca yıl süren korku ve sessizliğin ardından, Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Costa ise görüşmeye ilişkin "Uzun yıllar süren savaş ve acıların ardından, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına umut verdi. Bugün burada, AB'nin Suriye'ye verdiği desteğin devam ettiğini göstermek için bulunuyoruz. Önümüzde hala gidilecek uzun bir yol var, ancak sizler ilk adımları çoktan attınız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
