AB'den Türkiye'ye 15 milyon ton atık - Son Dakika
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AB'den Türkiye'ye 15 milyon ton atık

25.05.2022 20:51
AB'den Türkiye'ye 15 milyon ton atık

AB geçen yıl 33 milyon ton atık ihraç etti.

AB geçen yıl 33 milyon ton atık ihraç etti. 15 milyon ton atıkla Türkiye, AB'nin ithal ettiği atığın en büyük alıcısı oldu. Avrupa Birliği (AB) geçen yıl yarıya yakını Türkiye'ye olmak üzere toplam 33 milyon ton atık ihraç etti. Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın Çarşamba günü yayınlanan verilerine göre Türkiye'ye ihraç edilen 14,7 milyon ton atığın yaklaşık yüzde 90'ını demir ve çelik hurdaları oluşturdu.

AB'nin Türkiye'nin ardından en fazla atık ihraç ettiği ikinci ülke Hindistan. Eurostat'tan yapılan açıklamaya göre Hindistan'a 2,4 milyon ton, Mısır'a 1,9 milyon ton ve İsviçre'ye 1,7 milyon ton atık satışı gerçekleştirildi. Çin'e yapılan atık ihracatında ise büyük bir düşüş gözlendi. Buna göre 2009'da AB'den Çin'e 10,1 milyon ton hurda satılırken, bu rakam geçen yıl 0,4 milyon tona geriledi.

Diğer yandan AB tarafından ihraç edilen atık madde miktarı ise geçtiğimiz yıl, 2004 yılından bu yana yüzde 77 artış gösterdi. AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen atık miktarında da bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında artış görüldü. Geçen yıl ihraç edilen atıkların 19,5 milyon tonu demir ve çelikten oluşuyordu.

Buna karşın AB de üçte biri İngiltere'den olmak üzere 5,5 milyon ton atık demir ithal etti.

İhraç edilen atıklar arasında en büyük ikinci malzeme grubunu 4,4 milyon ton ile kağıt ve karton oluşturdu. Bunların dörtte biri Hindistan'a yollandı.

KNA/TY,SSB

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Türkiye, India, Güncel, Son Dakika

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