AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara'ya uygulanması öngörülen yaptırımlar için yol haritası üzerinde uzlaştı.



Bakanların açıklamasında, "Söz konusu taslak, Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj çalışmalarına dahil olan şahıs ve kurumların mal varlıklarının dondurulmasının ve seyahat yasağı getirilmesinin önünü açmıştır." denildi.