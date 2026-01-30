AB-Hindistan Anlaşması Türk Üreticiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

AB-Hindistan Anlaşması Türk Üreticiyi Tehdit Ediyor

30.01.2026 12:36
Matlı, Türkiye'nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini vurguladı, aksi halde riskler artacak.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin, Türkiye'nin küresel ticaret zincirindeki yerini koruması için AB ile Gümrük Birliği anlaşmasında kapsamlı bir güncellemenin şart olduğunu bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, AB ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının, mevcut Gümrük Birliği yapısı nedeniyle Türkiye açısından ciddi ticari riskler barındırdığını belirtti.

Türkiye'nin ihracatında en büyük payın AB ülkeleri olduğuna, küresel ticaretin değişen dinamiklerinin Türkiye'nin aleyhine bir tablo oluşturduğuna dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2025 yılı genel ihracatı, 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun 116 milyar 987 milyon dolarlık aslan payı, doğrudan AB ülkelerine yapılmıştır. Bursa özelinde tablonun hassasiyeti daha da artmaktadır. Bursa'nın 17 milyar 862 milyon dolarlık toplam ihracatının 12 milyar doları aşan kısmı AB pazarına odaklıdır. Bu rakamlar, AB pazarındaki her yapısal değişikliğin sanayici ve ihracatçı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu gösterir. Hindistan gibi büyük bir rakibin AB pazarında vergi avantajı elde etmesi ciddi sonuçlar doğurabilir."

Matlı, Hindistan menşeli ürünlerin AB üzerinden Türkiye pazarına gümrüksüz şekilde girişini mümkün kılan anlaşmanın, yerli üretici açısından riskler barındırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gümrük Birliği'nin mevcut ve asimetrik işleyişi çerçevesinde, AB'nin imzaladığı bu tür anlaşmalar, iş gücü maliyetleri düşük ve üretim kapasitesi yüksek ülkelerin ürünlerinin ülkemize düşük vergilerle erişimini kolaylaştırmaktadır. Buna karşın yerli üretici, aynı pazarlara girişte daha yüksek ticaret engelleriyle karşı karşıya kalmakta. Bu tablo, iç pazar dengelerini zorlamakta ve üreticinin rekabet gücünde ilave baskı oluşturmaktadır. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı tarafından, Gümrük Birliği sürecinde sorun teşkil eden başlıklara ilişkin yürütülen görüşmeler, memnuniyet vericidir. Ancak mevcut risklerin büyümemesi ve üreticinin korunması açısından sürecin daha hızlı ilerletilmesi büyük önem taşımaktadır."

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin Türkiye için artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Matlı, "Gümrük Birliği anlaşması, tarım, hizmetler ve yatırım başlıklarının yanı sıra ulaştırma kotalarından vize serbestisine, dijital dönüşümden Yeşil Mutabakat uyumuna kadar tüm alanlarda modernize edilmelidir. Gümrük Birliği anlaşması, yeni nesil ticaret gerekliliklerine göre güncellenmezse Türkiye'nin AB ile ticari ilişkilerinde yapısal bir kırılma kaçınılmaz olur. Ülkemizin AB'nin ticaret ağlarına tam entegrasyonu artık bir tercih olmaktan öte ekonomik anlamda bir zorunluluk ve sürdürülebilirlik meselesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
