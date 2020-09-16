AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı - Son Dakika

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Bu, çok ihtiyaç duyulan diyaloga alan yaratmak için gereklidir." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB Komisyonunun yaptıklarını ve gelecek bir yıl için önceliklerini anlattığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan von der Leyen, salgının insan sağlığına etkilerinin yanında ekonomiyi etkilediğini belirtti. Von der Leyen, bu dönemde ekonomilerin küçüldüğünü, işsizliği engellemek için fonlar oluşturduklarını, böylece kitlesel işten çıkarmaları engellediklerini, bunun Avrupa'nın kendi mali mekanizmalarıyla başarıldığını söyledi.

Gelecek yıl İtalya'nın G20 dönem başkanlığında bu ülkede küresel sağlık zirvesi düzenleyeceği bilgisini paylaşan von der Leyen, Avrupa'nın sağlık kurumlarını güçlendireceklerini kaydetti. Von der Leyen, "Daha güçlü bir Avrupa sağlık birliği oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bunu yapmanın zamanı geldi." dedi.

Geliştirilecek aşıların tüm dünyada paylaşılmasının ve uluslararası iş birliğinin önemine işaret eden von der Leyen, "Aşı milliyetçiliği hayatları tehlikeye atar, sadece aşı iş birliği hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, enerji verimliliği ve temiz enerjinin önemine dikkati çekerek, AB'nin 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma fonunun üçte birinden fazlasının çevre konularında harcanmasını isteyeceğini söyledi. Von der Leyen, "AB Komisyonunu olarak emisyon düşürme hedefinin 2030 için yüzde 40'tan yüzde 55'e yükseltilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

AB'nin tek pazarın önündeki engelleri kaldırması, bürokrasiyi azaltması ve malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların hareket özgürlüğünü yeniden tesis etmesi gerektiğini vurgulayan Von der leyen, "Schengen sisteminin geleceği için yeni bir strateji önereceğiz." dedi.

Dış politika konularına Belarus ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle başlayan von der Leyen, Belarus halkının yanında olduklarını söyledi. Gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştiren von der Leyen, ağustosta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımadıklarını hatırlattı. Von der Leyen, "Belarus halkı başkalarının satranç masasındaki piyonlar değildir." dedi.

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesi herkesin çıkarına"

Ardından Türkiye'ye değinen von der Leyen, "Türkiye her zaman önemli bir komşu oldu ve olmaya devam edecek ancak haritada yakın olsak da aramızdaki mesafenin giderek büyüdüğü görülüyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını, AB'nin de Türkiye'yi bu konuda desteklediğini söyledi. Von der Leyen, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine AB'nin dayanışmasını tekrarladıktan sonra şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi hepimizin ortak çıkarınadır. Son günlerde Türkiye'nin arama gemisinin limana dönmesi bu yöndeki olumlu bir adımdır. Bu, çok ihtiyaç duyulan diyaloğa alan yaratmak için gereklidir. Tek taraflı adımlardan kaçınılması ve iyi niyetle müzakereleri devam ettirmek istikrar ve kalıcı çözüme tek çıkar yoldur."

ABD ve İngiltere ile ilişkiler

Von der Leyen, ABD ile ilişkiler konusunda ise " Beyaz Saray'ın son dönemdeki kararlarıyla her zaman mutabık olmayabiliriz ama Transatlantik ittifakına her zaman değer vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçiminin sonucu ne olursa olsun ortaklığı geliştirmek için yeni bir transatlantik gündem oluşturmaya hazır olduklarını vurguladı.

Brexit konusuna değinen von der Leyen, İngiltere ile AB arasında bir anlaşma bulunduğunu belirterek, İngiltere'nin buna uymasını istedi. Von der Leyen, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın "İngiltere anlaşmaları bozmaz." sözünü hatırlatarak, "Her güçlü ortaklığın temeli güvendir." dedi.

Von der Leyen, Balkanların Avrupa'nın parçası olduğunu, AB'nin Balkanlar'daki genişlemesinin tarihi öneme sahip olduğunu dile getirerek, AB Komisyonunun yakında Batı Balkanlar için bölgesel yatırımlara odaklanan bir ekonomik toparlanma paketi açıklayacağını söyledi.

Üyelere yeni göç anlaşması önerecek

AB Komisyonu olarak gelecek hafta üyelere yeni bir "göç anlaşması" önereceklerini ifade eden Ursula von der Leyen, "Göçle ilgili sorunlara daha fazla maruz kalan ülkeler, AB'nin tamamının dayanışmasına güvenebilme imkanına sahip olmalıdır." şeklinde konuştu.

İnsan kaçakçılarıyla mücadele, sınırların güçlendirilmesiyle ilgili harekete geçeceklerini söyleyen von der Leyen, AB ülkelerinde kalma hakkı olan göçmenlerin entegre olmasının önemini vurguladı. Von der Leyen, tüm AB ülkelerinden göç konusunda üzerine düşeni yapmasını istedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'ye transfer oluyor         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı         
19:01
30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti         
18:22
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:15:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Durumu konuşması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei