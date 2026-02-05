AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kos, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın, Kos ile yapacağı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon çerçevesinde, AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulaması beklenirken AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarında önyargısız, rasyonel ve liyakat temelli, adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, Fidan'ın Türkiye'nin diğer aday ülkelerle yürütülen tüm süreçlere ve temaslara eşit şekilde dahil edilmesinin önemini vurgulaması ve ikili ilişkilerdeki mevcut tıkanıklıkların gecikmeksizin giderilmesini teminen kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir işbirliği çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi bekleniyor.

İlişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak, 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması başta olmak üzere, AB'den somut adımlar beklendiğini ifade etmesi planlanan Fidan'ın bu kapsamda, Türkiye ve AB arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, AB'nin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin ise AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı olmasının, taraflar arasındaki işbirliğinin stratejik önemini ortaya koyduğuna dikkati çekmesi ve bu kapsamda, Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeksizin başlamasının elzem olduğunun altını çizmesi bekleniyor.

Türkiye ve çevre bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşünün sağlanmasının önemini vurgulaması planlanan Fidan'ın, göç alanındaki işbirliğinin, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre tekrar şekillendirilmesine, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına ve bu çerçevede, kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentileri dile getirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın Şengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın, Türk tır sürücüleri de dahil olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesinin elzem olduğunu ifade etmesi ve bağlantısallık, enerji, ulaştırma ile dijitalleşme alanlarında eşgüdümün derinleştirilmesinin Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrarı ve ekonomik dayanıklılığı güçlendireceğine dikkati çekmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ulaştırma ve bağlantısallık alanında bölgede kilit bir paydaş olduğundan bahisle, bu alandaki yakın işbirliğinin Türkiye ve AB için ortak faydalar sağlayacağına işaret etmesi planlanan Fidan'ın Avrupa güvenlik mimarisinin, Türkiye'nin bölgede merkezi ve etkili bir jeopolitik aktör olarak üstlendiği rolün, imkan ve kabiliyetlerinin hesaba katılmadan oluşturulamayacağına, Karadeniz Stratejisi bağlamında Türkiye ve AB'nin işbirliği yapmasının önem arz ettiğine işaret etmesi öngörülüyor.

Fidan'ın bu çerçevede, AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerinde stratejik bir vizyon ve sorumlulukla hareket etmesinin beklendiğini ifade etmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze ile Filistin'deki gelişmeler, Suriye'deki son durum, Libya ve İran başta olmak üzere, Türkiye ve AB'yi doğrudan ilgilendiren bölgesel meselelerde eşgüdüm ve istişarelerin önemini vurgulaması bekleniyor.

Hakan Fidan, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u 25 Temmuz 2025'te İstanbul'da ağırlamıştı.

Bakan Fidan, Kos ile en son 2 Aralık 2025'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmişti.

Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel durum

AB ilişkilerinde son dönemde olumlu gelişmeler ve karşılıklı temaslar ivme kazandı. 15 Temmuz 2019'da Dış İlişkiler Konseyi (DİK) kararlarıyla askıya alınan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu yeniden başlamış, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantılarına (Gymnich) Türkiye davet edilmiş ve Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerine kısmen geri dönmüştü.

Bu kapsamda, 2025'te bazı önemli temaslar ve toplantılar yapılmıştı.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, 20-23 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas 24 Ocak 2025'te Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 Nisan 2025'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na katılmıştı.

Bakan Fidan, 8 Mayıs 2025'te Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (Gymnich) iştirak etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 6'ncısı gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesine katılmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, 1 Temmuz 2025'te "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı" gerçekleştirmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner eş başkanlığında, "Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı"nın üçüncüsü 2 Temmuz 2025'te düzenlenmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ekim 2025'te Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı'na katılmıştı.

Bakan Fidan, 19-20 Ekim 2025 tarihlerinde Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'na iştirak etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 27 Kasım 2025'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB, Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Düzeyli Diyalog 3. Toplantısı'na katılmıştı.

Türkiye-AB Siyasi Direktörler Seviyesinde Siyasi Diyalog Toplantısı 27 Ocak'ta Ankara'da düzenlenmişti.