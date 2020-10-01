AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi toplantısı Brüksel'de başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Konseyi toplantısı Brüksel'de başladı.

İki gün sürecek toplantılarda Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Belarus, Çin-AB ilişkileri, Dağlık Karabağ, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ile tek pazar, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Zirvenin ilk oturumunda dış politika konuları tartışılacak. Bunlar Çin ile ilişkiler, Dağlık Karabağ, Navalnıy ve Belarus olacak.

AB liderleri bu oturumun ardından akşam yemeğine geçecek. Burada ele alınacak konu ise Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler olacak. Yemeğin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in basın toplantısı yaparak gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

Zirvenin yarın sabahki oturumunda ise AB tek pazarı, sanayi politikaları ve dijital dönüşüm konuları tartışılacak.

Zirvenin Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili kısmında AB yönetimi, liderlere Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans düzenlenmesi önerisiyle ilgili konferansın zamanı, katılımcıları, formatı ve konuları hakkında fikirleri sunacak.

Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'ye tedbir şartını öne sürerek Belarus'a yönelik yaptırımları engellemesi de zirvede tartışılacak konular arasında yer alıyor. AB liderlerinin, Rum yönetiminin Belarus vetosunu nasıl engelleyebileceklerini tartışacağı belirtiliyor.

Dış politika konulu gündem maddeleri arasında son günlerdeki gelişmelerden sonra eklenen Dağlık Karabağ hakkında ise AB liderlerinin üçüncü ülkelerin meseleye müdahil olmamasına yönelik çağrıda bulunması bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Belarus, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika

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