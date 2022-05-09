AB, Macaristan ile Rus petrolüne yasak konusunda ilerleme kaydetti - Son Dakika
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AB, Macaristan ile Rus petrolüne yasak konusunda ilerleme kaydetti

09.05.2022 22:42
AB, Macaristan ile Rus petrolüne yasak konusunda ilerleme kaydetti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirmeye hazırlandığı yasak konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne getirmeye hazırlandığı yasak konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik hazırladığı ve Rus petrolünün AB'de kullanılmasını yasaklayan 6'ncı yaptırım paketi konusunda bazı ülkelerin itirazları ile karşı karşıya kaldı. AB, büyük ölçüde Rus enerjisine güvenen Macaristan da dahil olmak üzere bir dizi üye ülke ile Rus petrol yasağı konusunda görüşmelere başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştüğünü belirterek, "Bu akşam Başbakan Viktor Orban ile yapılan görüşme, yaptırımlar ve enerji güvenliği ile ilgili konuları netleştirmeye yardımcı oldu" ifadelerini kullanarak, "İlerleme kaydettik, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.

Von der Leyen, Rus petrolüne yönelik yasak konusunda bölgesel işbirliğini güçlendirmek için diğer ülkelerle bir video konferans düzenleyeceğini belirtti.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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