AB, Mandelson'un Epstein İlişkisini Araştıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, Komisyonun Ticaretten Sorumlu eski Üyesi Peter Mandelson'un ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle davranış kurallarını ihlal edip etmediğini araştıracaklarını duyurdu.

Ujvari, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski AB Komisyonu üyelerinin de uyması gereken davranış kurallarının bulunduğunu belirten Ujvari, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgeler ışığında Mandelson'un bu kuralları ihlal edip etmediğini değerlendireceklerini söyledi.

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, o tarihte İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Mandelson'ın Epstein'a, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Ülkesi İngiltere için bir çok resmi görevde bulunan Mandelson, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkınca 11 Eylül 2025'te aynı sene şubatta başladığı İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevinden alınmıştı.

Ayrıca Mandelson, 2004-2008 arasında AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi olarak görev yapmıştı.