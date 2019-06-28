Son Dakika Haberleri: "AB'nin gençleri" emlakta gözde oldu!
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"AB'nin gençleri" emlakta gözde oldu!

1 saat önce

Çiçeği burnunda AB üyesi ülkelerde emlak fiyatları dikkat çekiyor.

Çiçeği burnunda AB üyesi ülkelerde emlak fiyatları dikkat çekiyor. Üyelikle birlikte emlak fiyatları Estonya'da yüzde 175, Letonya'da yüzde 160, Bulgaristan'da yüzde 100 artmış durumda. Adaylık sırasındaki Karadağ da iştah kabartan ülkelerden biri...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:48 
Letonya, Bulgaristan, Avrupa Birliği, Ekonomi
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