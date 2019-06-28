"AB'nin gençleri" emlakta gözde oldu!
1 saat önce
Çiçeği burnunda AB üyesi ülkelerde emlak fiyatları dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:48
Çiçeği burnunda AB üyesi ülkelerde emlak fiyatları dikkat çekiyor. Üyelikle birlikte emlak fiyatları Estonya
'da yüzde 175, Letonya
'da yüzde 160, Bulgaristan
'da yüzde 100 artmış durumda. Adaylık sırasındaki Karadağ
da iştah kabartan ülkelerden biri...
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