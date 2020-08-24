AB projesiyle "ahşap oymacılığını" öğreniyorlar - Son Dakika

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turistik cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesi kapsamında ahşap oymacılığı kursu başlatıldı.

Interreg-IPA Bulgaristan– Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması ve turistik unsurlara dönüştürülmesini amaçlayan proje kapsamında kursiyerler 5 gün 30 saat eğitim alacak.

Proje Koordinatörü Didem Tulga Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişten günümüze miras olan el sanatlarını canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ahşap oymacılığı kursunun projenin ikinci eğitim çalışması olduğunu belirten Demir, "Bu projenin temel amacı, daha geniş bir ağ oluşturarak ve daha kapsamlı bir etki yaratarak ve el sanatlarını ve el sanatı ürünlerini turistik cazibelere dönüştürmek. Aynı zamanda sınırın ayırdığı iki bölgenin kültürel ve tarihi mirasıyla ilgili karşılıklı öğrenme ve bu mirasa yönelik ortak ilgi oluşturulmasıyla suretiyle geniş kitleler üzerinde etki yaratmak." şeklinde konuştu.

El sanatları ustası Halil Teksöz ise son dönemde yapılan kurs çalışmalarıyla ahşap oymacılığının ilgi görmeye başladığını ifade etti.

Projeyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatların canlandırıldığını vurgulayan Teksöz, eğitim sayesinde kursiyerlerin yeni bir el sanatı öğrenmeye başladıklarını dile getirdi.