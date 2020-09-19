AB, Rumlar yüzünden Belarus'a yaptırım uygulayamayabilir - Son Dakika

AB, Rumlar yüzünden Belarus'a yaptırım uygulayamayabilir

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta yapılan seçimlerin hileli olduğu ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye uygulamak istediği yaptırımları Kıbrıs Rum kesiminin "Türkiye'ye de Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle yaptırım uygulansın" ısrarı nedeniyle yakın zamanda hayata geçiremeyebilir.

AB, Rumlar yüzünden Belarus'a yaptırım uygulayamayabilir, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta yapılan seçimlerin hileli olduğu ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye uygulamak istediği yaptırımları Kıbrıs Rum kesiminin " Türkiye'ye de Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle yaptırım uygulansın" ısrarı nedeniyle yakın zamanda hayata geçiremeyebilir.

AB, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tanımadığını, Aleksandr Lukaşenko'nun seçimi kazandığına yönelik kararı reddettiğini seçimden kısa süre sonra açıkladı.

Belarus yönetiminin muhalefete baskı ve yönetim karşıtı göstericilere şiddet uygulandığını belirten AB yetkilileri, bu ülkeye yaptırım uygulamak istediklerini seçimden sonra birçok kez duyurdu. Konu 21 Eylül'de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek Dış İlişkiler Konseyi toplantısında da gündeme gelecek. Dışişleri bakanlarının Rum kesimi nedeniyle bir karar alamayacağı için konunun 24-25 Eylül'de yapılacak AB Liderler Zirvesine taşınması bekleniyor.

AB içinde birçok üyenin yaptırımlara sıcak baktığı, yaptırım listesi hazırlandığı ve bu listeye bugüne kadar yönetimden üst düzey yaklaşık 40 kişinin eklendiği belirtiliyor. Özellikle Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya gibi ülkeler Belarus'a yaptırımlar için bastırıyor.

Ancak seçimlerden bu yana bir aydan uzun zaman geçmesine rağmen AB yaptırım kararını hayata geçiremedi. Bunun nedeninin ise Kıbrıs Rum kesiminin veto tehdidi olduğu ifade ediliyor. Rumların veto tehdidinin gerekçesi ise Türkiye'ye de Doğu Akdeniz'de kısıtlayıcı tedbir uygulanması talebi.

AB'nin en az nüfuslu üyelerinden Kıbrıs Rum kesimi, Belarus'a yaptırımları Türkiye şartına bağlıyor. Rumların "Türkiye'ye de yaptırım uygulanmadıkça Belarus'a yönelik yaptırımları engelleyecekleri" tehdidinde bulunduğu son dönemde Batı basınında sıkça dile getiriliyor.

AB yetkilileri, her ne kadar Belarus ile Türkiye konularının birbirinden çok farklı olduğunu söyleyerek Rumların veto tehdidini açıkça dile getirmese de özellikle AB üzerinde Belarus'a yaptırım baskısının artmasıyla Rumların "şantajı" son dönemde sıkça gündeme gelmeye başladı.

Kararların oy birliğiyle alındığı AB'nin en küçük üyelerinden Rum kesimi, Belarus'a yönelik yaptırımların "üzerinde çalışacaklarını, bunun için de zamana ihtiyaçları olduğunu" belirterek son sözlerini söylemiyor.

AB yetkilileri, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesi ve Türkiye ile diyalog yollarının aranmasının en uygun seçenek olduğunu sık sık dile getiriyor. Bunun için Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomasi çabaları AB içinde destek buluyor. Ayrıca, AB üyesi bazı ülkelerin de Türkiye'ye karşı bir tedbir alınmasına sıcak bakmadığı biliniyor.

Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinden sonra Yunanistan'ın diyalog yoluna daha sıcak baktığı ancak Rumların Türkiye'ye yaptırım ısrarından vazgeçmediği görülüyor.

Avrupa Birliği, Belarus, Türkiye, Rum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rumlar yüzünden Belarus'a yaptırım uygulayamayabilir - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı         
17:57
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi         
14:57
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Rumlar yüzünden Belarus'a yaptırım uygulayamayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei