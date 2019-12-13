AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı - Son Dakika Ekonomi

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını duyurdu.

Leyts mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasını kabul etti." ifadelerini kullandı.

- Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2020'de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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