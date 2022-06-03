AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

03.06.2022 18:04
AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine yeni isim ve kuruluşları ekledi, Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerde Ukraynalıların Rusya vatandaşlığına geçirilmesini şiddetle kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine yeni isim ve kuruluşları ekledi, Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerde Ukraynalıların Rusya vatandaşlığına geçirilmesini şiddetle kınadı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenen 65 kişi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldüren, tecavüz ve işkence eden birimlerini yöneten, "Buça kasabı" olarak anılan Azatbek Omurbekov ve "Mariupol kasabı" lakaplı Mikhail Mizintsev gibi isimleri ve 18 kuruluş da Rus silahlı kuvvetleri ile hükümetini doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen çeşitli şirketleri içeriyor.

Böylece toplamda AB, 1158 kişi ve 98 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu.

Belirlenen kişiler, varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler, ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.

Rus pasaportu verilmesine kınama

Yine Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da Rus birliklerinin askeri kontrolü altındaki Herson ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna vatandaşlarına Rusya vatandaşlığı ve pasaportu verilmesini kolaylaştıran 25 Mayıs ve 30 Mayıs tarihli Rusya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri şiddetle kınandı.

Bu pasaportların tanınmayacağı ifade edilen açıklamada, "AB, Rusya'nın, Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş ve meşru yönetimlerini değiştirme ve Rus rublesini para birimi olarak tanıtma girişimlerini de şiddetle kınıyor." denildi.

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesinin önemini vurguladı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:10:37. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement