AB, seçimler yapılana ve uzlaşı sağlanana kadar Libya'ya desteğini sürdürecek

Avrupa Birliği (AB), istikrara ulaşana, seçimler yapılana ve uzlaşı sağlanana kadar Libya'ya desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni ile AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell bir toplantı düzenledi.

Büyükelçi Sabadell, AB'nin Libya'ya desteğinin ülke kalıcı istikrar dönemine ulaşıncaya, ulusal uzlaşı sağlanana ve seçimler yapılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Kuni ise, seçimler ve ulusal uzlaşı meselelerinin Başkanlık Konseyi'nin çalışmaları arasındaki en önemli dosyalar olduğunu kaydederek, AB'nin Libya'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabasından övgüyle söz etti.

Libya'da seçim çıkmazı

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti; 1 Mart'ta ise Başağa hükümeti güvenoyu aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.