AB, Ukrayna ve Moldova'ya 153 Milyon Euro Yardım
AB, Ukrayna ve Moldova'ya 153 Milyon Euro Yardım

29.01.2026 18:17
AB, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'ya 145M€, Moldova'ya 8M€ insani yardım tahsis etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle ağır kış koşullarına maruz kalan Ukrayna ve Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova için toplam 153 milyon avroluk acil insani yardım tahsis edileceğini açıkladı.

AB Komisyonu'ndan yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, acil ihtiyaçlara yanıt kapsamında Ukrayna için 145 milyon avro, ülkeden kaçan Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova'daki insani programlar için ise 8 milyon avro tahsis edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "Rusya'nın tam kapsamlı işgali beşinci yılına girerken milyonlarca Ukraynalı, dondurucu soğuklarda elektriksiz ve ısınmasız, hayatta kalmanın temel araçlarından yoksun durumda." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışmalarının bir slogandan ibaret olmadığını belirten Lahbib, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda güvenilir ve sürdürülebilir destek sağladıklarını kaydetti.

AB Komisyonu, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ve Moldova'daki insani yardım programları için 1,4 milyar avronun üzerinde kaynak ayırırken, Ukrayna'nın enerji güvenliği için de 3 milyar avro sağladı.

Diğer taraftan, AB'nin Ukrayna'ya toplam desteği saldırıların başlangıcından bu yana 193,3 milyar avroya ulaştı.

Kaynak: AA

AB, Ukrayna ve Moldova'ya 153 Milyon Euro Yardım

