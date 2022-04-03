AB ülkelerinin desteğiyle Polonya'dan Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı gönderildi - Son Dakika
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AB ülkelerinin desteğiyle Polonya'dan Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı gönderildi

03.04.2022 11:07
AB ülkelerinin desteğiyle Polonya'dan Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı gönderildi

AB ülkelerinin desteğiyle toplanan 1500 ton gıda yardımının Polonya'dan Ukrayna'ya gönderildiği bildirildi.

AB ülkelerinin desteğiyle toplanan 1500 ton gıda yardımının Polonya'dan Ukrayna'ya gönderildiği bildirildi.

Polonya Başbakanlık Danışmanı Michal Dworczyk, şimdiye kadar Ukrayna'ya gönderilen en büyük yardımın, Ukrayna'nın Kharkiv ve Zaporizhia şehirlerine ulaştığını açıkladı.

Dworczyk, AB ülkelerinin desteğiyle toplanan 1500 ton gıda yardımının, Ukrayna'ya 120 vagondan oluşan 73 trenle ulaştırıldığını söyledi.

Ukrayna'ya gıda sevkiyatının yanında ambulans, jeneratör, trafo ve internet uydu sistemlerinin gönderildiği belirtildi.

Yardımın, Ukrayna hükümetiyle koordineli yürütüldüğünü ifade eden Dworczyk, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

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Avrupa Birliği, Başbakanlık, Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkelerinin desteğiyle Polonya'dan Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB ülkelerinin desteğiyle Polonya'dan Ukrayna'ya 1500 ton gıda yardımı gönderildi - Son Dakika
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