AB ve Türkiye'den Kazan-Kazan İşbirliği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ve AB'yi birbirine bağlayan çok fazla nokta olduğunu belirterek, yatırım projelerine ilişkin, "Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye." dedi.

Kos, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bu anın kutlanması gerektiğini, Türkiye ziyareti kapsamında Şimşek ile "niyet mektubu" imzalanmasının sembolik olduğunu söyleyen Kos, dünyanın daha öngörülemez hale geldiği bu dönemde Türkiye ve AB'nin ilişkilerini düzenlemek için yeni bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kos, Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) Türkiye'ye dönüşünün bunun bir uygulaması olduğunu kaydederek, "Türkiye ile AB'yi ayıran şeylerden çok daha fazlası birbirine bağlıyor. Ekonomilerimiz son derece birbirine bağlı." ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem AB için bir endişe kaynağı olan Karadeniz'in yanı sıra tüm dünyada birçok güvenlik meselesi olduğuna işaret eden Kos, yeni ticaret güzergahlarından da birlikte yararlanabileceklerini aktardı.

Kos, AYB'nin yeni projelerinin 200 milyon avro değerinde olduğunu ve Türkiye'de yenilenebilir enerji finansmanı, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırmaya odaklandığını anlattı.

Bunun aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye bir katkı sağladığına dikkati çeken Kos, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının amaçlarına katkı sunan İklim Kanunu'nu 2025'te kabul ettiklerini hatırlattı.

Kos, Türkiye'nin kasımda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Antalya'da ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'yi tebrik etti.

Bunun sadece ilk adım olduğunu ve eyleme geçmeleri gerektiğini belirten Kos, AYB'nin finansman, enerji, ulaşım ve dijital altyapı konularında büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

AB ve Türkiye için "kazan-kazan" durumu

Kos, AB, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasında ticaret bağlantılarını desteklediklerini kaydederek, bölgede ekonomik fırsatları ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Türkiye'deki ilgili bakanlıkların Türkiye'deki öncelikli yatırım projelerini belirlemek için çalıştıklarını ve daha sonra bunları görüşeceklerini aktaran Kos, şunları kaydetti:

"Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye. Ne yaparsak yapalım, bunu sadece bir şey yapmamız gerektiği için değil; ikimiz de Avrupa'da ve ülkenizdeki insanların yaptıklarımızdan fayda sağlaması gerektiğine inandığımız için yapıyoruz."