AB ve Türkiye'den Kazan-Kazan İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB ve Türkiye'den Kazan-Kazan İşbirliği

06.02.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marta Kos, Türkiye ile AB'nin bir kazan-kazan ilişkisi kurabileceğini vurguladı ve işbirliğini teşvik etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ve AB'yi birbirine bağlayan çok fazla nokta olduğunu belirterek, yatırım projelerine ilişkin, "Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye." dedi.

Kos, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Bu anın kutlanması gerektiğini, Türkiye ziyareti kapsamında Şimşek ile "niyet mektubu" imzalanmasının sembolik olduğunu söyleyen Kos, dünyanın daha öngörülemez hale geldiği bu dönemde Türkiye ve AB'nin ilişkilerini düzenlemek için yeni bir bakış açısına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kos, Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) Türkiye'ye dönüşünün bunun bir uygulaması olduğunu kaydederek, "Türkiye ile AB'yi ayıran şeylerden çok daha fazlası birbirine bağlıyor. Ekonomilerimiz son derece birbirine bağlı." ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye hem AB için bir endişe kaynağı olan Karadeniz'in yanı sıra tüm dünyada birçok güvenlik meselesi olduğuna işaret eden Kos, yeni ticaret güzergahlarından da birlikte yararlanabileceklerini aktardı.

Kos, AYB'nin yeni projelerinin 200 milyon avro değerinde olduğunu ve Türkiye'de yenilenebilir enerji finansmanı, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırmaya odaklandığını anlattı.

Bunun aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadeleye bir katkı sağladığına dikkati çeken Kos, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının amaçlarına katkı sunan İklim Kanunu'nu 2025'te kabul ettiklerini hatırlattı.

Kos, Türkiye'nin kasımda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Antalya'da ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'yi tebrik etti.

Bunun sadece ilk adım olduğunu ve eyleme geçmeleri gerektiğini belirten Kos, AYB'nin finansman, enerji, ulaşım ve dijital altyapı konularında büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

AB ve Türkiye için "kazan-kazan" durumu

Kos, AB, Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasında ticaret bağlantılarını desteklediklerini kaydederek, bölgede ekonomik fırsatları ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Türkiye'deki ilgili bakanlıkların Türkiye'deki öncelikli yatırım projelerini belirlemek için çalıştıklarını ve daha sonra bunları görüşeceklerini aktaran Kos, şunları kaydetti:

"Bu, hem AB hem de ülkeniz için bir kazan-kazan durumu. Bu, kapsamlı şekilde ortaklığımızı geliştirebilmemiz ve vatandaşlarımıza faydalarını sunabilmemiz için yeniden güven inşa etmeye ve birlikte çalışmaya bir davetiye. Ne yaparsak yapalım, bunu sadece bir şey yapmamız gerektiği için değil; ikimiz de Avrupa'da ve ülkenizdeki insanların yaptıklarımızdan fayda sağlaması gerektiğine inandığımız için yapıyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Kos, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve Türkiye'den Kazan-Kazan İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:23:48. #7.11#
SON DAKİKA: AB ve Türkiye'den Kazan-Kazan İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.