AB, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı - Son Dakika
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AB, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

22.03.2022 03:20
AB, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Luis Miguel Bueno, Husilerin füzeler ve silahlı insansız araçları (İHA) ile Suudi Arabistan'a saldırısını kınayan mesaj yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Luis Miguel Bueno, Husilerin füzeler ve silahlı insansız araçları (İHA) ile Suudi Arabistan'a saldırısını kınayan mesaj yayımladı.

Bueno, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Ensarullah'ın ( Yemen'deki Husiler) Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya yönelik insansız hava araçları ve füzelerle saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Saldırıların durması gerektiğini belirten Bueno, ülkede çatışan taraflara, savaşın sonlandırılması ve kapsamlı siyasi ittifaka BM temsilcisi ile birlikte yapıcı katılımda bulunmaları çağrısı yaptı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılar sonucu bazı araç, konut ve tesislerde hasar meydana geldiğini ifade eden Maliki, ölen ya da yaralanan olmadığını belirtmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilileri ise İran destekli Husilerin Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini açıklamıştı.

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Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Tragger, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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