Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için jandarmanın atlı timleri görev yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Abant'ta jandarmanın atlı timleri göreve başladı - Son Dakika

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