Abant'ta Kar Keyfini Şambrelle Kayarak Çıkardılar
1 saat önce
Bolu'da kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant Tabiat Parkına gelen tatilciler, şambrelle kayarak keyifli anlar yaşadı.
Bolu
'da kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Abant Tabiat
Parkına gelen tatilciler, şambrelle kayarak keyifli anlar yaşadı. Türkiye
'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla beyazlara büründü. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar
yağışına aldırış etmeden piknik alanlarını dolduran tatilciler, Tabiat Parkı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kayarak eğlendi.
Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı'na hafta sonu tatili için gelen Refik Uman, "Doğa çok güzel. Kar tipi şeklinde yağıyor ama yine de burada her şey çok eğlenceli. Aileler için hafta sonu güzel vakit geçirebilecekleri bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi. - BOLU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı
Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisinin Peşine Düştü
İzlediği Kore Dizisi Hayatını Değiştirdi! Artık Üniversitelerde Ders Veriyor
Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı