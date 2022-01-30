Abant'ta tatilciler köylülerin oluşturduğu pistlerde kayıyor - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, yağan karın ardından civar köylerde oluşturulan pistlerde şambrel ve kızaklarla kayarak eğleniyor.

Tabiat parkının yakınında bulunan Örencik köyünün sakinleri, kar yağışının ardından tatilcilerin eğlenmesi için belirli alanlara kendi imkanlarıyla pist yaptı.

Pistlerde kaymak için 30 lira karşılığında kızak ve şambrel kiralayan tatilciler, kendilerini kara bırakarak eğlenceli ve adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Örencik köyü sakinlerinden Mehmet Yıldız, AA muhabirine, köydeki arkadaşlarıyla birleşerek ortaklaşa yaptıkları kayma yerlerinde vatandaşlara hizmet verdiklerini belirterek, " Çay, kahve ve sıcak çorba ikram ediyoruz. Her şey var. Burası eğlence için çocuklar için güzel bir yer oldu. Gelenler de beğeniyorlar. Biz de mutlu oluyoruz." dedi.