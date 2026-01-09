Abbas, Gazze'nin Bölünmesini Reddetti - Son Dakika
Dünya

Abbas, Gazze'nin Bölünmesini Reddetti

Abbas, Gazze'nin Bölünmesini Reddetti
09.01.2026 11:21
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'nin bölünmeyeceğini ve İsrail'in meşruiyeti olmadığını açıkladı.

FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin bölünmesini reddettiklerini belirterek, İsrail'in Gazze'de meşruiyetinin bulunmadığını bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin 13'üncü dönem açılışında yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin Gazze, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü kapsayan tek ve bölünmez bir coğrafi-siyasi bütün olduğunu ifade etti. Abbas, önceliklerinin Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların derhal girişinin sağlanması olduğunu söyleyerek, Gazze'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasının uygulanması gerektiğini aktardı.

Abbas, bu yılın 'Filistin demokrasisi yılı' olacağını kaydederek, yerel seçimlerin nisan ayında yapılacağını, Fetih'in 8'inci kongresi ile Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin de bu yıl içinde planlandığını duyurdu. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki uygulamalarının, Gazze'deki kadar tehlikeli olduğunu dile getiren Abbas, uluslararası topluma, İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

