ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu - Son Dakika

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiği duyuruldu.

ABD, Rusya ile birbirlerinin toprakları üzerinde silahsız keşif uçuşları gerçekleştirmesine izin vererek savaş riskini azaltmayı amaçlayan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi. ABD, Rusya'yı anlaşma koşullarını yıllarca ihlal etmekle suçlamış ve anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Rusya, ise ABD'nin iddialarını reddetmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama ile ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesine dair bildirimimizi sunmamızın üzerinden altı ay geçti. Artık Rusya'nın yıllardır açıkça ihlal ettiği bu anlaşmaya taraf değiliz. Başkan Trump, bizi ulusal güvenliğimiz pahasına düşmanlarımıza fayda sağlayan modası geçmiş anlaşmalardan geri çekerek Amerika'yı ilk sıraya koymayı asla bırakmadı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, daha önce yapılan bilgilendirmeye göre, Birleşik Devletler'in Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme kararı yürürlüğe girmiştir. Rusya, yükümlülüklerini yerine getirmediği için Amerika bu şekilde daha güvenlidir" dedi.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı (ASA) imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan ASA'nın Türkiye de tarafları arasında bulunuyor.

(İHA)