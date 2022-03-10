ABD, Arnavutluk'ta "Balkanlar Görev Gücü"nü faaliyete geçirdi - Son Dakika

ABD'nin Avrupa'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Balkanlar Görev Gücü" adındaki gelişmiş karargahını Arnavutluk'ta faaliyete geçirdi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, karargahın yüksek uzmanlık sağlayacağı ve Arnavutluk Özel Kuvvetleri'nin yanı sıra bölgedeki özel kuvvetlerle etkileşim içinde olmayı sağlayacağı bildirildi.

Savunma Bakanı Niko Peleşi, yaptığı konuşmada, karargahın kuruluşunun öneminin ve yankısının Arnavutluk sınırlarını aştığını söyledi.

Karargahı tüm bölge için özel öneme sahip olarak nitelendiren Peleşi, "ABD'nin bölgemizdeki ülkelerin askeri yetenek ve kabiliyetlerini artırmaya yönelik sayısız çabasını, özellikle de ABD'nin Arnavutluk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine sürekli verdiği destek ve yardımı takdir ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karargahın Arnavutluk'ta konuşlandırılması, bu çabaların bir başka güçlü kanıtıdır." diye konuştu.

Kararın, doğru ve kıtanın içinde bulunduğu kasvetli durumun zirvede olduğu bir zamanda geldiğine işaret eden Peleşi, Arnavutluk'un ABD ile stratejik ortaklığından kaynaklanan güçlü ilişkiyi defalarca kanıtladığını aktardı.

" Ukrayna'ya olan desteğimiz sarsılmazdır ve böyle olmaya devam edecektir"

Ülkesini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkındaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu da anımsatan Peleşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'ya olan desteğimiz sarsılmazdır ve böyle olmaya devam edecektir. Bu destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki eylemlerimiz ve tutumumuzla doruğa ulaşan siyasi, diplomatik tutumlar ve aynı zamanda pratik askeri nitelikteki destekten oluşmaktadır. Dahası, kim ki bu zor zamanda bizi böleceğini düşündüyse, yanlış hesaplar yaptı. İttifakımız, Avrupa Birliği ve tüm Batı toplumu, Ukrayna'yı desteklemek için her zamankinden daha fazla birleşti."

ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim de bu Amerikan üssünün varlığının, Arnavutluk ile ABD arasındaki bağın "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunun göstergesi olduğunu söyleyerek, "Balkanlar Görev Gücü'nün faaliyete geçirilmesiyle tarihinde ilk kez Arnavutluk, belki de herkesi şaşırtacak şekilde, kalıcı bir ABD askeri varlığına ev sahipliği yapacaktır." ifadesini kullandı.