ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması

10.06.2022 21:54
ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli." dedi.

Biden, Los Angeles Limanı'nda yaptığı konuşmasında, ülkedeki enflasyonu değerlendirdi.

Konuşmasının başında dün Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesinde yapılan oturuma değinen Biden, oturumu gündemi nedeniyle izleyemediğini belirtti.

Biden, 6 Ocak hakkında, "tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri" yorumunu yaparak, "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli. Ayrıca 6 Ocak'a yol açan bazı güçlerin şu anda hala iş başında olduğunu da bilmeliler." ifadesini kullandı.

Ülkedeki enflasyon verilerinin bugün beklenenden yüksek geldiğine işaret eden Biden, bu durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya savaş açmasını sorumlu tuttu.

Biden, enflasyonun en önemli kalemlerinden birinin de akaryakıt fiyatları olduğuna dikkati çekerek, ülkenin en büyük petrol şirketlerinden Exxon hakkında, "Exxon bu yıl tanrıdan daha çok para kazandı." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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