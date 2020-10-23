Trump, Sudan ve İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı - Son Dakika

Trump, Sudan ve İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı

23.10.2020 19:18
Trump, Sudan ve İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ve Sudan, barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha olduğunu iddia eden Trump, bu ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğunu vurguladı.

Ayrıca Oval Ofis'teki toplantıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da telekonferans yoluyla katıldı.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapmasının" hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Sudan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Trump, Sudan ve İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı - Son Dakika


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