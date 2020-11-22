Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek - Son Dakika

Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

22.11.2020 10:46
Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek, System.String[]

Son dakika haberi: Koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump Jr, destekçilerinden kitap ve film tavsiyesi istedi ve karantinada virüsle mücadele ederken 'silah koleksiyonunu temizleyerek' zaman geçireceğini söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump Jr, destekçilerinden kitap ve film tavsiyesi istedi ve karantinada virüsle mücadele ederken 'silah koleksiyonunu temizleyerek' zaman geçireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüse yakalandığına dair ABD medyasında haberler yer almıştı. Trump Jr, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda 'Görünüşe göre koronaya yakalandım' diyerek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu doğruladı. Oğul Trump Jr, videoda yaptığı açıklamada hiçbir semptomu olmadığını fakat önlem olarak karantinaya girdiğini söyledi. Trump Jr, karantinadaki zamanı için destekçilerinden kitap veya film tavsiyesi yapma çağrısında bulundu ve "Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.

OĞLUYLA SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE YAPTIRDIĞI TESTİ POZİTİF GELDİ"Normal protokolleri takip edeceğim. Ciddiye alacağım yani. Başka bir şey yapmak için bir neden yok, ama yine de tamamen asemptomatiğim, tuhaf olan da bu" ifadelerini kullanan Trump Jr, oğluyla seyahate çıkmadan önce test edildikten sonra koronavirüs pozitif olduğunu öğrendiğini ayrıca testin yanlış sonuç verme ihtimaline karşı belki birkaç test daha yaptırabileceğini açıkladı.TRUMP JR, KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4'ÜNCÜ TRUMP AİLESİ ÜYESİABD medyasına yer alan haberlerde, oğul Donald Trump Jr'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüse yakalanan 4'üncü Trump ailesi üyesi olduğu ifade edilmiş ve Trump Jr'ın Sözcüsü, Trump Jr'ın teşhisini bu hafta başlarında öğrendiğini, belirti göstermediğini ve kendini karantinaya aldığını söylemişti.BAŞKAN TRUMP DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Başkan Trump, First Lady Melania Trump ve oğulları Barron da virüsü kapmıştı. 42 yaşındaki Trump Jr'ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle'nin testi Temmuz ayında pozitif çıkmış, ancak Trump Jr virüse yakalanmamıştı.  Hem seçim kampanyasındaki hem de Beyaz Saray'daki diğer bazı üst düzey isimlerin de son aylarda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Öte yandan Trump Jr, babası Başkan Trump gibi 260 binden fazla Amerikalının ölümüne neden olan salgını hafife aldığı için sık sık eleştiriliyor.


Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek
Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek
Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek
Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr karantinadaki zamanını silahlarını temizleyerek geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei