Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesi'ndeki başkanlık ofisinden çalışacak" ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump 'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

Beyaz Saray , Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump 'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüdüğünü ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı. Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı