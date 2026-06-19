ABD Başkanı Trump Türkiye programını resmen duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yurt dışı ziyaretleri hakkında konuştu. Programında Türkiye'nin de bulunduğunu belirten Trump, "Türkiye'ye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Trump, Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, önümüzdeki dönemde yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceklerini ve bu kapsamda Türkiye'nin de ziyaret programında yer aldığını söyledi.

YURT DIŞI TURUNDA TÜRKİYE DE VAR

Önümüzdeki aylara ilişkin dış politika gündemini değerlendiren Trump, birçok ülkeye ziyaret planladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde birçok yurt dışı ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda Türkiye'ye de gideceğiz" dedi.

NATO ZİRVESİ SONRASI GÜNDEM

Trump'ın açıklaması, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde geldi. ABD Başkanı'nın Türkiye ziyaretinin detayları ve Ankara'da gerçekleştireceği temaslara ilişkin ise henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.

"TÜRKİYE'DEN SONRA ÇİN'E GİDECEĞİZ"

Türkiye ziyaretinin ardından Asya temaslarına devam edeceğini belirten Trump, "Türkiye'ye gideceğiz. Sonra ise büyük bir konferans için tekrar Çin'e gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Washington-Ankara hattındaki ilişkiler ve NATO gündemi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.