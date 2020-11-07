ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı - Son Dakika

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

07.11.2020 19:47
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı, System.String[]

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald TrumpPennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu Trump'ın psikolog yeğeni Mary Trump'tan amcasına seçim tepkisi: Biri onu durdursun Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı! Golsüz eşitlik devam ediyor Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü
Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı Ronald Koeman, Messi'yi Betis maçında ilk 11'e almadı         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2483 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2483 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi         
17:15
Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma Koronavirüslülerin listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmene soruşturma         
17:11
Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
16:29
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 19:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei