ABD'de 6,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

ABD'de 6,5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ABD'nin Idaho eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'nin Idaho eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün, eyaletin başkenti Boise'in kuzeydoğusunda dağlık bölge olduğunu duyurdu.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, Nevada ve Montana dahil olmak üzere Idaho'ya komşu 6 eyalette hissedildiği belirtildi.
Yetkililer, yaklaşık 30 saniye süren depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:02 Kaynak: AA
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