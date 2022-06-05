ABD'de bakteri riski nedeniyle kapatılan bebek maması fabrikası yeniden açıldı - Son Dakika
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ABD'de bakteri riski nedeniyle kapatılan bebek maması fabrikası yeniden açıldı

05.06.2022 12:59
ABD'de bakteri riski nedeniyle kapatılan bebek maması fabrikası yeniden açıldı

ABD'li bebek maması üreticisi Abbott, kapatılan fabrikasında yeniden üretime başlandığını duyurdu.

ABD'li bebek maması üreticisi Abbott, kapatılan fabrikasında yeniden üretime başlandığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, bakteri riski nedeniyle şubatta kapatılan Abbot şirketine ait Michigan'daki bebek maması üretim tesisi, küresel tedarik zincirinde problem yaşanmasına yol açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu tesisin yeniden faaliyete geçtiği belirtilerek, gıda alerjenleri ve sindirim sorunları yaşayan bebekler için özel mamaların üretimine öncelik verileceği kaydedildi.

Mama üretim tesisinin yeniden faaliyete geçmesi için gerekli sağlık koşullarının yerine getirildiği aktarılan açıklamada, üretilen yeni mamaların yaklaşık üç hafta sonra raflarda yerini alacağı bilgisi paylaşıldı.

Şirket, 17 Mayıs'ta, Michigan'daki tesisinde üretime devam edilmesi için gerekli adımlar konusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile anlaşma sağlandığı duyurmuştu.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, mama üreticisi Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubatta bakteri riski nedeniyle kapatılırken bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanmış, üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündeminde yer almış, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecilerle bir araya gelmişti.

Biden, 18 Mayıs'ta bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bakteri riski nedeniyle kapatılan bebek maması fabrikası yeniden açıldı - Son Dakika

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