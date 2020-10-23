ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Haftalar içinde koronavirüs aşısı elimizde olacak - Son Dakika

ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Haftalar içinde koronavirüs aşısı elimizde olacak

23.10.2020 07:23

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Biden, Trump'ın koronavirüsü önceden bildiğini iddia etti. Bu iddiayı yalanlayan Trump, "Pandemide Biden başkan olsaydı çok daha fazla insan hayatını kaybedecekti" dedi. Trump, haftalar içinde ellerinde bir koronavirüs aşısı da olacağını söyledi.

Tüm Dünya, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine odaklandı. Mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ikinci kez canlı yayında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaştı. Trump ve Biden, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Belmont Üniversitesindeki canlı yayında; koronavirüsle mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere 6 konu başlığı üzerinde tartıştı.

"BİDEN BAŞKAN OLSAYDI ÇOK DAHA FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBEDECEKTİ"

Tartışmanın en önemli yerlerinden biri koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Biden'ın ortaya attığı iddia oldu. Biden, Trump'ın koronavirüs salgınını bildiğini iddia ederken, Trump bu iddiaları yalanladı ve "Koronavirüs pandemisinde Biden başkan olsaydı çok daha fazla insan hayatını kaybedecekti" dedi.

"HAFTALAR İÇİNDE ELİMİZDE KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK"

Virüsün yakın zamanda yok olacağını savunan Trump, "Haftalar içinde virüs için elimizde bir aşı olacak" ifadesini kullandı. Koronavirüsün sadece ABD'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunu belirten Trump, aldıkları önlemlerin yerinde ve ölüm oranının düşük olduğunu savundu.

İki adayın da birbirlerini Rusya ve Çin'den destek almak almakla suçladığı anlarda tansiyon yükseldi.

"KÖTÜ UYGULAMALARINIZ YÜZÜNDEN BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM"

Joe Biden sağlıkta yeni bir reform paketi için çalıştıklarını, isminin "Bidencare" olacağını belirtti. Rakibine, eski Başkan Obama döneminde uygulanan 'Obamacare' üzerinden yanıt veren Trump, "Sizin kötü uygulamalarınız yüzünden başkan olmak istiyorum" dedi.

IRKÇILIK SUÇLAMASINA ABRAHAM LİNCOLN ÇIKIŞI İLE YANIT

ABD başkan adaylarının gündemlerinden biri de ırkçılık oldu. Trump'a buradan sert şekilde yüklenen Biden, dikkat çeken suçlamalar getirdi. Biden, Abraham Lincoln'ü en ırkçı başkanlardan biri olarak suçlarken, Trump'a da benzer sözler söyledi. Trump ise kendisini çarpıcı ifadeler ile savundu.

"LİNCOLN HARİCİNDE KİMSE BENİM YAPTIĞIMI YAPMADI"

Trump, "Neden daha önce yapmadın Joe? Ben Barrack Obamayı gördükten sonra başkan oldum. İyi bir başkan olsaydı ben aday olmazdım. Polisleri domuz gibi kızartın diyorlardı ve ben siyahi hayatlar hayatını böyle duydum o yüzden kötüler dedim. Burada en az ırkçı kişi benim. Bu Siyahilere süper yırtıcılar dedi. Abraham Lincoln haricinde kimse benim yaptığımı yapmadı. Çok liberal insanlar oval ofiste ağladılar." dedi.

"TRUMP'IN DÖNEMİNDE IRKÇILIK ARTTI"

Biden ise, Trump'a karşılık vererek, "Benim kızım sosyal alanda çalışıyor. Ben kızıma hiçbir zaman polislere nasıl davranacağı konusunda bilgi vermedim ama siyahilere aileleri bunu söylemek zorunda kalıyor. Çünkü siz hedef alınabilirsiniz. Biz bunu yaşamadık. Trump'ın döneminde ırkçılık arttı." ifadelerini kullandı.

İLK KARŞILAŞMA EN KÖTÜ BAŞKANLIK TARTIŞMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Trump ve Biden eylül ayında ilk kez karşı karşıya gelmiş, tartışmada sık sık birbirlerinin sözünü kesmişlerdi. Yayın ABD tarihindeki en kötü başkanlık tartışması olarak değerlendirilmişti.

Öte yandan açıklanan son anket verilerine göre Biden yarışı önde götürüyor. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton ile yarıştığı seçimlerde de anketlerde geride kalmış fakat seçimi kazanmıştı.

ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Haftalar içinde koronavirüs aşısı elimizde olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Haftalar içinde koronavirüs aşısı elimizde olacak - Son Dakika Dünya

YORUMLAR (1)

Son Dakika

İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan sonra yeni kriz! İstifa eden İsmail Ok: Sarosçu Hasan Seymen, Biden ile görüştü İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu         
07:22
Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti         
00:24
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
23:11
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı         
21:52
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 08:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Haftalar içinde koronavirüs aşısı elimizde olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei