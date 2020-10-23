ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Haftalar içinde koronavirüs aşısı elimizde olacak

Tüm Dünya, 3 Kasım'da ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine odaklandı. Mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden ikinci kez canlı yayında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaştı. Trump ve Biden, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Belmont Üniversitesindeki canlı yayında; koronavirüsle mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere 6 konu başlığı üzerinde tartıştı.

"BİDEN BAŞKAN OLSAYDI ÇOK DAHA FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBEDECEKTİ"

Tartışmanın en önemli yerlerinden biri koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Biden'ın ortaya attığı iddia oldu. Biden, Trump'ın koronavirüs salgınını bildiğini iddia ederken, Trump bu iddiaları yalanladı ve "Koronavirüs pandemisinde Biden başkan olsaydı çok daha fazla insan hayatını kaybedecekti" dedi.

"HAFTALAR İÇİNDE ELİMİZDE KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK"

Virüsün yakın zamanda yok olacağını savunan Trump, "Haftalar içinde virüs için elimizde bir aşı olacak" ifadesini kullandı. Koronavirüsün sadece ABD'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunu belirten Trump, aldıkları önlemlerin yerinde ve ölüm oranının düşük olduğunu savundu.

İki adayın da birbirlerini Rusya ve Çin'den destek almak almakla suçladığı anlarda tansiyon yükseldi.

"KÖTÜ UYGULAMALARINIZ YÜZÜNDEN BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM"

Joe Biden sağlıkta yeni bir reform paketi için çalıştıklarını, isminin "Bidencare" olacağını belirtti. Rakibine, eski Başkan Obama döneminde uygulanan 'Obamacare' üzerinden yanıt veren Trump, "Sizin kötü uygulamalarınız yüzünden başkan olmak istiyorum" dedi.

IRKÇILIK SUÇLAMASINA ABRAHAM LİNCOLN ÇIKIŞI İLE YANIT

ABD başkan adaylarının gündemlerinden biri de ırkçılık oldu. Trump'a buradan sert şekilde yüklenen Biden, dikkat çeken suçlamalar getirdi. Biden, Abraham Lincoln'ü en ırkçı başkanlardan biri olarak suçlarken, Trump'a da benzer sözler söyledi. Trump ise kendisini çarpıcı ifadeler ile savundu.

"LİNCOLN HARİCİNDE KİMSE BENİM YAPTIĞIMI YAPMADI"

Trump, "Neden daha önce yapmadın Joe? Ben Barrack Obamayı gördükten sonra başkan oldum. İyi bir başkan olsaydı ben aday olmazdım. Polisleri domuz gibi kızartın diyorlardı ve ben siyahi hayatlar hayatını böyle duydum o yüzden kötüler dedim. Burada en az ırkçı kişi benim. Bu Siyahilere süper yırtıcılar dedi. Abraham Lincoln haricinde kimse benim yaptığımı yapmadı. Çok liberal insanlar oval ofiste ağladılar." dedi.

"TRUMP'IN DÖNEMİNDE IRKÇILIK ARTTI"

Biden ise, Trump'a karşılık vererek, "Benim kızım sosyal alanda çalışıyor. Ben kızıma hiçbir zaman polislere nasıl davranacağı konusunda bilgi vermedim ama siyahilere aileleri bunu söylemek zorunda kalıyor. Çünkü siz hedef alınabilirsiniz. Biz bunu yaşamadık. Trump'ın döneminde ırkçılık arttı." ifadelerini kullandı.

İLK KARŞILAŞMA EN KÖTÜ BAŞKANLIK TARTIŞMASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Trump ve Biden eylül ayında ilk kez karşı karşıya gelmiş, tartışmada sık sık birbirlerinin sözünü kesmişlerdi. Yayın ABD tarihindeki en kötü başkanlık tartışması olarak değerlendirilmişti.

Öte yandan açıklanan son anket verilerine göre Biden yarışı önde götürüyor. Mevcut ABD Başkanı Donald Trump, Hillary Clinton ile yarıştığı seçimlerde de anketlerde geride kalmış fakat seçimi kazanmıştı.