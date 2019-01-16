Son Dakika Haberleri: ABD'de Bir Bebek Seyir Halindeki Araçtan Düştü

ABD'de Bir Bebek Seyir Halindeki Araçtan Düştü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinin Mankato kentinde, seyir halindeki bir araçtan düşen bebek, mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinin Mankato kentinde, seyir halindeki bir araçtan düşen bebek, mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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