ABD'de Bir Bebek Seyir Halindeki Araçtan Düştü
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinin Mankato kentinde, seyir halindeki bir araçtan düşen bebek, mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin Minnesota eyaletinin Mankato kentinde, seyir halindeki bir araçtan düşen bebek, mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28
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