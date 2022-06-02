ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

02.06.2022 03:14
ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, St. Francis Hastane kampüsüne elinde tüfekle giren kişi ateş açtı.

Polis, saldırganla birlikte olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Hastane kampüsünde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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