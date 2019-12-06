Son Dakika › Dünya › ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika Dünya
ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.
Eyalet Ceza İnfaz Kurumu cuma günü çalışanlara hitaben kaleme alınan mektupta, Nazi selamı verirken görüntülendikleri fotoğrafı "tatsız, kırıcı, rahatsız edici, son derece duyarsız ve tamamen uygunsuz" olarak niteledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28
Facebook, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Arapça hesabını kapattı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına Türkiye'den sert tepki: Gerçek yüzünü göstermiştir Medine'de benzin istasyonundaki patlama anbean kameralara yansıdı