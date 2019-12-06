Son Dakika Haberleri: ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı
Son Dakika Dünya ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı - Son Dakika Dünya

ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.

ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.


Eyalet Ceza İnfaz Kurumu cuma günü çalışanlara hitaben kaleme alınan mektupta, Nazi selamı verirken görüntülendikleri fotoğrafı "tatsız, kırıcı, rahatsız edici, son derece duyarsız ve tamamen uygunsuz" olarak niteledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:28 
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