ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

02.06.2022 10:27
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir hastanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki bir hastanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

ABD, yine silahlı saldırıyla sarsıldı. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastane hastanesinin kampüsüne giren bir saldırgan, etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tulsa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Ayrıca kendini vuran saldırganın yaşamını yitirdiği, kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı.

"ANLAMSIZ BİR ŞİDDET VE NEFRET EYLEMİ"

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Tulsa'da olanlar anlamsız bir şiddet ve nefret eylemidir. Korkunç bir durumu kontrol altına almak için ellerinden gelenin en iyisini yapan Tulsa Polis Departmanı ve diğer müdahale ekiplerinin hızlı ve cesur eylemleri için minnettarım" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray yetkilileri de ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Saldırının ardından boşaltılan hastanede incelemeler devam ediyor.

Öte yandan ABD'nin Texas eyaletinde 24 Mayıs'ta bir ilkokula gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından bireysel silahlanmaya yönelik başlayan tartışmalar sürüyor.

(İHA)

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

YORUMLAR
500
Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' tepkisinden sonra geldi Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' tepkisinden sonra geldi ABD'de terör saldırıları sürüyor: Hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü ABD'de terör saldırıları sürüyor: Hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oklahoma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement