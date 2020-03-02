ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

ABD'de inşaat harcamaları, bu yılın ilk ayında yüzde 1,8 artarak 1,37 milyar dolara yükseldi ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 1,37 milyar dolara ulaştı.

Bu ayda Şubat 2018'den bu yana en yüksek artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları ocakta yıllık bazda da yüzde 6,8 artış kaydetti.

Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında, kamu inşaat projelerindeki artış etkili oldu. Kamu inşaat harcamaları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 345,5 milyar dolar oldu.

Konut inşaatı gibi özel inşaat harcamaları ise ocakta aylık yüzde 1,5 arttı ve 1,02 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aralık 2019 dönemine ait inşaat harcamalarındaki artış, yüzde 0,2, bu dönemde yapılan harcamalar ise 1,35 milyar dolar olarak revize edildi.