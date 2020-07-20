ABD'de işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve gitti - Son Dakika

ABD'de işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve gitti

ABD'de 20'den fazla kentte işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve giderek çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

ABD'de 20'den fazla kentte işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve giderek çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi.

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"Siyahların hayatı için grev" adıyla anılan protestolar, işçi sendikaları, sosyal ve ırksal adalet örgütleri tarafından organize edildi.

Protestolara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evlerinden çalışamayan sağlık, ulaşım ve gıda gibi sektörlerde faaliyet gösterin çok sayıda işçi destek verdi.

New York'un Manhattan bölgesindeki Trump Uluslararası Oteli dışında da gösteri düzenlendi.

Göstericiler polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahiler için saygı duruşunda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve gitti - Son Dakika
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