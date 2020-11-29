ABD'de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

ABD'de kayakçılar çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
29.11.2020 15:24
ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları'nda iki kayakçı, kayak sporu yapmak için yaptığı zemin testinde çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı.
ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları'nda iki kayakçı, kayak sporu yapmak için yaptığı zemin testinde çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. O anlar amatör kameraya yansıdı
ABD'nin Colorado eyaletindeki Rock Dağları'na ait Berthoud Pass bölgesinde iki kayakçı ölümle burun buruna geldi. Kayakçılar, kayak sporu yapmak için zemini test etmeye çalıştığı sırada, çığ felaketi yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı. Kayak öncesi zemini test eden kayakçılardan Joseph Triscari, yerel medyaya yaptığı açıklamada, " Arkadaşım ile sabahın erken saatlerinde bir süre kayak yaptık. Sonra Berthoud Pass'a geldik. Zemini test ettik. O sırada da çığ düştü. Zemin aniden kayınca, panik olduk" dedi.Çığ altında kalmaktan son anda kurtulan kayakçıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Son Dakika Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı